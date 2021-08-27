Уфа, 27 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли в результате пожаров в частных домах за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

МЧС РФ Иркутская область. Пожар в жилом доме

Сообщается, что 26 августа 2021 года в Кушнаренковском районе в результате пожара в жилом доме погиб мужчина 1970 года рождения, а в Уфимском районе — мужчина 1962 года рождения.

Сейчас спасатели устанавливают причины возникновения пожаров. Отмечается, что в текущем году в республике произошло свыше восьми тысяч пожаров, в результате которых погибли 152 человека. При этом свыше 30% от всех погибших погибли в результате неосторожности при курении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожара в бане погибла женщина.