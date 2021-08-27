Челябинск, 27 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Челябинске отмечается едкий туман и ощущается запах гари. Об этом пишут в соцсетях.

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В областном минэкологии признали наличие тумана. Он заметен в Челябинска, Коркино, Копейске, Челябинске, Сосновском, Красноармейском и Аргаяшском районах, а также в ряде других муниципалитетов. В министерстве объясняют это инверсией воздуха, это когда из верхних потоков воздуха воздушные массы перемещаются в приземные.

Что касается запаха гари, то он связан с природными пожарами в Курганской области, добавили в ведомстве.