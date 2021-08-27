Ульяновск, 27 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала 2021 года произошло более 90 лесных пожаров, решается вопрос о закупке сеянцев для лесовосстановления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам совещания с директорами лесничеств.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

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На рабочей встрече главной темой стало прохождение пожароопасного периода в лесах. Исполняющая обязанности главы минприроды Гульнара Рахматулина отмечает, что в сентябре может сохраниться жаркая погода, поэтому работа по предупреждению лесных пожаров продолжится.

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона потушено 93 лесных пожара общей площадью 336,77 га.

«Основными причинами возгорания являются переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнём местного населения», — говорится в сообщении.

Также в повестке стоит вопрос о лесовосстановлении. В 2022 году планируется посадить саженцы на 20% площади искусственного лесовосстановления. Решается вопрос о закупке посадочного материала у других субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа спасатели девять раз вызывали на тушение сухой травы, за сутки огнём пройдено 1,026 гектаров. Кроме того, подтверждены ещё две термические точки.