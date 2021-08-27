Чита, 27 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 г. пережил уже три волны поводка, улучшилось ситуация. Как сообщает 27 августа пресс-служба краевого правительства, на реках преобладает спад уровней воды.

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Наиболее интенсивное снижение уровня воды фиксируется в среднем и нижнем течении реки Шилки, на Нерче и отдельных реках северных районов.

«Подтоплены поймы реки Аргунь у населенных пунктов: Молоканка — на 36 сантиметров, Новоцурухайтуй — на 1 сантиметр. Поймы рек Шилки у города Сретенска, у села Кокуй и Витима у села Неляты освободились от воды. В ближайшие двое суток на реках края будет преобладать спад уровней воды», — сообщает Забгидромет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под затопление в Забайкалье попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

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