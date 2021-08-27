Прибайкальский район, Бурятия, 27 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии пешеход погиб после того, как его поочерёдно сбили две машины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике, авария произошла вечером 26 августа на федеральной трассе Р-258 «Байкал».

Управление ГИБДД по Республике Бурятия ДТП в Бурятии

21-летний водитель Toyota Corolla, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска, наехал на 60-летнего пешехода, который шёл в попутном направлении.

«От удара пешеход оказался на встречной полосе, где на него совершил наезд грузовой автомобиль, который с места ДТП скрылся. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте аварии», — отметили в ведомстве.

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