Астана, 27 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо военнослужащих погибли в ходе ликвидации последствий пожара на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом заявил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев 27 августа на пресс-конференции.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Ранее в администрации Жамбылской области сообщили, что в больницах находятся 28 пострадавших при пожаре и взрывах на указанном объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на складе оборонного предприятия «Слобода» в сербском городе Чачак прогремели несколько взрывов. В результате инцидент никто не пострадал.