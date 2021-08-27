Якутск, 27 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. 75 преподавателей Якутии изъявили желание поехать работать на арктическую территорию республики в рамках проекта «Учитель Арктики». Их обещают обеспечить жильём, подъёмными выплатами и деньгами на проезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в оперативном штабе республики.

(сс) Alexas Fotos Учитель

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С учителями, которые поедут в Арктику, заключат договоры на определённый срок и подкрепят их сертификатами на софинансирование стоимости однокомнатной квартиры. В 2020 году по этой программе в северные территории республики приехали 95 преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии Иван Андреев называл главными проблемами Арктики нехватку учителей, проблемы с работой, дороговизну авиабилетов и отсутствие инфраструктуры в рыболовной отрасли.