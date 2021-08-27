Уфа, 27 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Три природных пожара на площади 22,17 га выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать семь очагов природных пожаров на площади 288,87 га. При этом в республике продолжают бушевать восемь природных пожаров на общей площади 1645,2 га, из них удалось локализовать пять природных пожаров на общей площади 610,2 га.

Отмечается, что не локализованными пока остаются три очага природных пожаров на площади 1035 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во время тушения природного пожара в Башкирии пострадал волонтер.