Иркутск, 27 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 27 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4495 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 96 581 человек (+399 за минувшие сутки). Госпитализированы 2310 (-71 за минувшие сутки).

Выздоровели 82 230 пациентов (+519 за минувшие сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 416 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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