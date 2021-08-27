В Якутии из-за лесных пожаров предлагают ввести мораторий на охоту
Якутск, 27 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Флоре и фауне Якутии огнём нанесён колоссальный ущерб, который даже невозможно подсчитать. Для нивелирования урона от лесных пожаров необходимо предпринимать меры, уверен председатель экологического патруля Якутии Иосиф Фёдоров. Пост на эту тему он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Он просит принять активное участи в решении этой проблемы министра экологии республики Сахамина Афанасьева — провести совещание с участием союза общества охотников и рыболовов Якутии, объединения охотопользователей, представителей коренных малочисленных народов Севера. К председателю Якутохотрыболовсоюза Закире Ивановой Иосиф Фёдоров обратился с предложением ввести трёхлетний мораторий на охоту в пределах территории, на которой в этом году сгорели леса.
Как сообщало ИА REGNUM, сложная лесопожарная обстановка в Якутии этим летом негативно отразилась на репутации главы региона Айсена Николаева. Жители республики крайне раздражены и озлоблены после того, как всё лето дышали дымом, считает политобозреватель Виталий Обедин.