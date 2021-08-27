Якутск, 27 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Флоре и фауне Якутии огнём нанесён колоссальный ущерб, который даже невозможно подсчитать. Для нивелирования урона от лесных пожаров необходимо предпринимать меры, уверен председатель экологического патруля Якутии Иосиф Фёдоров. Пост на эту тему он опубликовал на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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«Сгорело более 8 млн га, может больше, может меньше. Сколько лесных и нелесных, подсчитают, наверное. Но дело не в том. Дело о колоссальном ущербе для флоры и фауны. Возникает вопрос, а как быть с копытными животными, попавшими в бедственное положение в связи с уничтожением кормовой базы?» — написал Иосиф Фёдоров.

Он просит принять активное участи в решении этой проблемы министра экологии республики Сахамина Афанасьева — провести совещание с участием союза общества охотников и рыболовов Якутии, объединения охотопользователей, представителей коренных малочисленных народов Севера. К председателю Якутохотрыболовсоюза Закире Ивановой Иосиф Фёдоров обратился с предложением ввести трёхлетний мораторий на охоту в пределах территории, на которой в этом году сгорели леса.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная лесопожарная обстановка в Якутии этим летом негативно отразилась на репутации главы региона Айсена Николаева. Жители республики крайне раздражены и озлоблены после того, как всё лето дышали дымом, считает политобозреватель Виталий Обедин.