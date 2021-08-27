Чебоксары, 27 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Чувашии спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

В ведомстве со ссылкой на Чувашский ЦГМС информируют, что сегодня, 27 августа, а также 28 августа в Чебоксарах и местами по Чувашии ожидаются заморозки на почве, температура составит 0… — 1 градус. 29 августа аналогичные погодные условия прогнозируются в большинстве районов Чувашии.

«Ожидается «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна.