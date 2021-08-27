Уфа, 27 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Обратный отсчет до старта чемпионата мира по волейболу запустил глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Осипов Волейбол

Сообщается, что обратный отсчет был запущен 26 августа в столице Башкирии на всероссийском спортивно-массовом мероприятии «Один год до чемпионата мира по волейболу FIVB 2022».

Отмечается, что соревнования будут проходить в десяти городах России, включая Уфу. При этом обратный отсчёт до начала чемпионата мира одновременно был запущен во всех городах проведения соревнований.

«Мы по праву принимаем мероприятие такого уровня, потому что Уфа — один спортивных центров России. В республике любят волейбол, этот вид спорта очень развит. Для нас важно, что Чемпионат мира пройдёт у нас ещё и потому, что мы обладаем огромным опытом проведения масштабных спортивных мероприятий. В 2018 и 2019 годах мы проводили этапы Лиги наций — одного из ярких событий в волейболе. Совсем недавно в Уфе завершилось первенство мира по борьбе среди юниоров. Самое главное, что после этих соревнований тысячи мальчишек и девчонок придут в спортивные залы. Я в это искренне верю», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.