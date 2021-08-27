Берлин, , 07:00 — REGNUM Плакаты с Калининградской областью в составе Германии развесили в немецкой федеральной земле Макленбург — Передняя Померания, сообщает газета NordKurier.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Сообщается, что в городе Тетеров появились старые плакаты образца 1949 года с агитацией за партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На них изображена довоенная карта Германии, в состав которой входит часть территории Польши и Калининградская область.

При этом в самих партиях открестились от развешивания такой агитации. Сейчас с этим инцидентом разбирается немецкая полиция.