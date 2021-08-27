Берлин, 27 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Плакаты с Калининградской областью в составе Германии развесили в немецкой федеральной земле Макленбург — Передняя Померания, сообщает газета NordKurier.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Сообщается, что в городе Тетеров появились старые плакаты образца 1949 года с агитацией за партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На них изображена довоенная карта Германии, в состав которой входит часть территории Польши и Калининградская область.

При этом в самих партиях открестились от развешивания такой агитации. Сейчас с этим инцидентом разбирается немецкая полиция.