Омск, 27 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Омске за неделю свежие овощи упали в цене на 20%, сообщили ИА REGNUM 27 августа в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

По данным городских властей, «тотальное снижение цен» на огурцы, морковь, помидоры и картофель вызвано сезонными факторами.

Как уточнили в департаменте городской экономической политики, свежие огурцы подешевели на 22,5%, морковь — на 20%, картофель — на 13%, помидоры — на 12,6%. Яблоки снизились в цене почти на 12%.

Также стали дешевле куриные яйца, молоко питьевое цельное пастеризованное (2,5−3,2% жирности) и питьевая вода ёмкостью 1 л.

В то же время за указанный период на 4% подорожали сардельки и сосиски. Выросли в цене (менее чем на 2%) охлаждённые куры, рыбные консервы, печенье, варёная колбаса. Молоко сгущённое с сахаром подорожало почти на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, «борщевой набор» подешевел в Хакасии.

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