* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 27 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Не менее 28 членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате взрывов возле аэропорта Кабула 26 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

U.S. Air Force Взрыв

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

По информации источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли больше людей, чем армия США. Представитель движения добавил, что организация не видит оснований для продления пребывания иностранных войск на территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что при взрывах возле кабульского аэропорта погибли по меньшей мере 103 человека, включая 13 американских военнослужащих.