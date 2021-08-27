Лхаса, Китай, 27 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Тибетский автономный район ускорил создание комплексной транспортной системы, включающей в себя железные дороги, автомобильные дороги, гражданскую авиацию и почтовые службы, заявил представитель Министерства транспорта Китая Сунь Вэньцзянь, передает 27 августа агентство Синьхуа.

Ondřej Žváček Норбулингка, летний дворец Далай-ламы в Лхасе, Тибет

Железнодорожная сеть региона расширилась почти до 1400 километров, включая железные дороги, соединяющие Лхасу и Шигацзе, а также Лхасу и Ньингчи. Была создана сеть автомобильных дорог протяженностью 118 800 км, включая шоссе, связывающее Лхасу и Ньингчи. В настоящее время строится автострада, соединяющая Лхасу с аэропортом в Шигацзе. Автострада, соединяющая Нагчу и Лхасу, недавно открылась для движения.

В регионе имеется пять аэропортов гражданской авиации, которые связывают регион 130 воздушными маршрутами с 61 городом. В Тибете насчитывается 754 отделения почтовой связи и 399 отделений экспресс-доставки. Все деревни в этом районе имеют доступ к услугам экспресс-доставки. В этом году исполняется 70 лет со дня мирного освобождения Тибета.