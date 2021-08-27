Ульяновск, 27 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за последние сутки официально выявлено 286 носителей коронавируса. Напомним, что сутками ранее было лабораторно подтверждено 288 случаев заражения.

В настоящее время под наблюдением остаются 14 462 человека. Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 1 122 706 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявлено 72 902 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 66 147 пациентов, скончались 2264 человека.