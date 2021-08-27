Владивосток, 27 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. На начало августа жители Дальнего Востока накопили долгов за услуги ЖКХ более 42 млрд рублей, заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе совещания с губернаторами регионов ДФО, посвященного подготовке к предстоящему отопительному сезону.

ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Новосибирские управляющие компании задолжали бюджету более 108 млн рублей

«По данным Росстата, на декабрь 2019 года на Дальнем Востоке проживали 1 млн 286,1 тыс. человек, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума. Это, практически, каждый седьмой дальневосточник. Добавим сюда пандемийный 2020 год, не менее нынешний 2021-й, получим ответ на вопрос «откуда такие долги». Но статистика, как известно, привязана к методикам расчетов. А они у нас, мягко говоря, странные. Если человек имеет доход на пару тысяч рублей выше прожиточного минимума, то в число бедняков он уже не входит — де-юре. Хотя де-факто это, конечно, не так. Такие долги не возникают от безалаберности — они возникают от нищеты», — считают авторы телеграм-канала «Барахло».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за 7 месяцев 2021 года долги управляющих компаний перед бюджетом выросли на 39 млн рублей и на 1 августа 2021 составили более 108 млн рублей. Задолженность в сумме более 1 млн рублей имеют 18 компаний.