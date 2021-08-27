Лхаса, Китай, 27 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. С января по июль этого года число новых городских рабочих мест в Тибетском автономном районе Китая достигло 32 000, увеличившись на 3000 в годовом исчислении, сообщает 27 августа газета China Daily.

Luca Galuzzi (Lucag) Эверест, Тибет

Таким образом, по данным департамента занятости региона, был достигнут показатель в 64% от годового целевого показателя региона по занятости в городах. По состоянию на конец июля было трудоустроено 8900 безработных городских жителей и 2700 городских жителей, испытывающих трудности с трудоустройством, а уровень безработицы в городах был ниже 3%.

По данным департамента, за этот период 554 000 сельских жителей получили различные возможности для трудоустройства. Чтобы помочь большему числу жителей легко найти работу, регион предлагает обучение. Было проведено пятьдесят различных учебных занятий по предпринимательству, в которых приняли участие более 1300 предпринимателей.

Предпринимателям было предоставлено в общей сложности 1,75 млн юаней ($269 000) в виде микрокредитов, и более 44 млн юаней было предоставлено в качестве вспомогательных средств.