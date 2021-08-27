Уфа, 27 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Закрепить за Уфой право ежегодно проводить национальные финалы чемпионата WorldSkills Russia предложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 26 августа он сообщил на пленарном заседании деловой программы нацфинала «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Kremlin.ru Телемост с участниками движения WorldSkills

«Площадку проведения финала WorldSkills надо где-то «якорить». Я так рассуждаю: в Москве есть свои активности, в Санкт-Петербурге — международный экономический форум, в Екатеринбурге — промышленная выставка «Иннопром», у наших добрых соседей, братской Республики Татарстан — KazanSummit и многое другое. Только у Башкортостана ничего нет. Поэтому если вы примете такое решение, то мы, конечно, согласимся. Все ресурсы и мощности у нас для этого есть», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он отметил, что для этого в Уфе нужно будет построить капитальные сооружения, которые круглый год смогут работать на повышение престижа рабочих профессий. Генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Роберт Уразов отметил, что данное предложение является очень ценным и интересным.

«Чемпионат «Молодые профессионалы» — сложное явление. По сути, это как построить 100 заводов за короткое время. Мы обсудим вашу инициативу с коллегами из федерального центра», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в колледжах Башкирии благодаря национальному финалу WorldSkills Russia появятся более 100 новых современных мастерских.