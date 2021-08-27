Горно-Алтайск, 27 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 19 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Также новые носители зарегистрированы в Майминском, Кош-Агачском, Улаганском и других районах. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 582.

«За сутки выздоровели 56 пациентов. По данным на 27 августа, за весь период в регионе выздоровели 19 126 человек», — добавили в оперштабе.