Пекин, 27 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. На предстоящей Китайской международной выставке по торговле услугами (CIFTIS) будет создан новый раздел для компаний и учреждений, занимающихся цепочками поставок и бизнес-услугами, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Kentaro IEMOTO Пекин

Более 180 компаний, занимающихся цепочками поставок и бизнес-услугами, а также связанных с ними учреждений, примут участие в новой секции выставки, которая пройдет как онлайн, так и оффлайн, сообщил журналистам 26 августа заместитель директора Пекинского муниципального бюро коммерции Цай Сяоцзюнь.

Как сообщалось ранее, Китайская Международная ярмарка по торговле услугами пройдет в Пекине со 2 по 7 сентября текущего года.