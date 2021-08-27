Новосибирск, 27 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области за 7 месяцев 2021 года долги управляющих компаний перед бюджетом выросли на 39 млн рублей и на 1 августа 2021 составили более 108 млн рублей. Задолженность в сумме более 1 млн рублей имеют 18 компаний. Об этом сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.

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По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Натальи Шелеховой, налоговые органы на постоянной основе анализируют финансово-хозяйственную деятельность должников и, при выявлении в действиях их должностных лиц состава преступлений, передают соответствующие материалы в следственные органы.

Так, в Новосибирской области в отношении должностного лица одной из управляющих компаний уже возбуждено уголовное дело.