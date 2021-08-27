Пекин, 27 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Министерство транспорта и Министерство науки и технологий КНР совместно выпустили руководство, в котором изложены ключевые транспортные технологии, основанные на инновациях, для Китая до 2035 года, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

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В руководстве подчеркивается необходимость прорыва в преодолении узких мест и технических проблем в транспортном секторе. В нем ставится цель, чтобы самообеспечение ключевыми транспортными технологиями было достигнуто Китаем уже к 2035 году, заявил на пресс-конференции представитель министерства Сунь Вэньцзянь.

В соответствии с руководством, он также планирует ряд задач НИОКР в области фундаментальных исследований, основных технологий, современных инженерных технологий и передовых прорывных технологий для расширения поставок.

Придерживаясь философии скоординированного развития производственных цепочек, будет в полной мере поощряться трансформация и модернизация транспортного строительства, оборудования и секторов услуг, говорится в докладе.

Механизмы будут оптимизированы, чтобы максимально повысить жизнеспособность инновационных предприятий, сказал Сунь, добавив, что будет изучено и разработано законодательство в области искусственного интеллекта (ИИ), автономного вождения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).