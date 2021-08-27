Екатеринбург, 27 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные локализовали возгорание в пятиэтажном доме на улице Мичурина. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Freestockphotos.biz Пожар

К моменту прибытия подразделений у дома горела кровля. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на большую площадь. По предварительным данным, огонь охватил 780 кв. метров.

На месте ЧП работают 44 человека и 14 единиц техники, добавили в ведомстве.