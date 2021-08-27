Дзун-Хемчикский район, Тыва, 27 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Прокуратура Дзун-Хемчикского района Тувы организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пятью погибшими. Трагедия произошла 26 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В 20 км от города Чадан опрокинулся автомобиль Toyota Estima. В результате погибли водитель и четверо пассажиров.

«Следственно-оперативной группой проводятся мероприятия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», — отметили в ведомстве.

Ход и результаты расследования взяты под контроль прокуратурой республики.