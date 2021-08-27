Аддис-Абеба, 27 августа, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei наградил победителей конкурса Huawei в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Эфиопии 2021 года, третьего национального конкурса, проводимого компанией Huawei в этой стране, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Huawei

Тематический конкурс «Связь, слава, будущее» собрал более 1000 участников со всей страны. Конкурс был официально объявлен в мае в рамках 6-го Глобального конкурса ИКТ, а также в связи со стратегией Huawei по развитию талантов Эфиопии в области ИКТ и инновационной экосистемы. Генеральный директор Huawei в Эфиопии Чэнь Минлян заявил, что конкурс продемонстрировал приверженность компании развитию экосистемы талантов в области ИКТ в Эфиопии.

«Конкурс — это уникальная возможность для студентов проверить свои способности в этих передовых областях и помогает колледжам и университетам лучше понять требования к талантам современных ведущих компаний и государственных лидеров», — сказал Чэнь.

Финальный конкурс проводился среди 20 лучших участников и шести выдающихся коллективов из семи университетов. Победителям будет предоставлена возможность принять участие в Региональном финале и Глобальном финале 2022 года в качестве национальной команды Эфиопии.