Екатеринбург, 27 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 27 августа два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Max Stanworth Пожар

Дом находится на улице Мичурина, 98. Идёт доследственная проверка.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых отмечает, что сейчас принимаются меры к выяснению причин и очага возгорания. Также устанавливаются личности погибших.