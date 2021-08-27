Владивосток, , 06:40 — REGNUM На предстоящих выборах в сентябре значительно снизилось число отказов в регистрации — это касается выборов депутатов не только в Государственную думу РФ, но и выборов в законодательные органы власти в 39 регионах. Об этом заявили эксперты в рамках обсуждения доклада Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа выдвижения на выборах в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественной палаты Приморья.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Член Общественной палаты Приморского края Елена Герман подчеркнула, что снижение количества отказов в регистрации кандидатов свидетельствует, как о повышении профессионального уровня подготовки самих кандидатов, так и об улучшении административно-правового взаимодействия внутри партий.

Так, количество отказов в регистрации на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам снизилось с 245 до 180 в 2016-м и 2021 годах соответственно.

«Таким образом, на предстоящих выборах в единый день голосования ожидается увеличение количества кандидатов, а значит — усилится и конкуренция», — считает Герман.

Наибольшее количество кандидатов, незарегистрированных на выборах в Госдуму, наблюдается у партии «Новые люди» и «Партии Роста», наименьшее — у «Яблока» и КПРФ.

По словам члена Общественной палаты региона Валентина Лабонина, ситуация в Приморье несколько отличается от общероссийской статистики. Своё желание принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания выразили 12 политических партий, из них трём партиям, а именно: «Новые люди», «Родина» и «Гражданская инициатива», было отказано в регистрации.

Отмечается, что отказы в регистрации зачастую связаны с тем, что кандидаты сами уведомляют избирательные комиссии о своем отказе от участия в выборах, либо скрывают сведения о неснятой или непогашенной судимости, а некоторые предоставляют недостаточное количество достоверных подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение в Верховный суд России поступит от ЦИК по поводу отмены регистрации на выборах в Госдуму семи кандидатов.