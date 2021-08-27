Пекин, 27 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Прибыль китайский госпредприятий за период с января по июль выросла более чем на 92%, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 92,1% в годовом исчислении до почти 2,79 трлн юаней (около $430 млрд) за первые семь месяцев этого года, показали официальные данные.

По данным Министерства финансов, за этот период прибыль государственных предприятий с централизованным управлением выросла на 88,8% в годовом исчислении и составила более 1,85 трлн юаней.