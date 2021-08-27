Тегеран, , 07:49 — REGNUM 26 августа министр иностранных дел Сербии Никола Слаковичпоздравил иранского коллегу Хоссейна Амира Абдоллахиана с назначением на пост главы МИД Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Я верю, что благодаря Вашему глубокому опыту и знаниям Вы сможете справиться со всеми проблемами, которые ставит перед вами эта ответственность», — заявил Слакович, поздравляя своего коллегу с назначением на пост.

«Я уверен, что с Вашим назначением контакты между двумя министерствами и наши личные связи станут более прочными и значимыми, что будет способствовать развитию нынешних дружественных отношений между двумя странами», — подчеркнул сербский дипломат.

Он отметил: «Я надеюсь, что благодаря взаимному доверию и обязательствам мы предпримем шаги для развития успешного сотрудничества во всех областях в соответствии с взаимными интересами и на благо наших народов, а также для построения более прочных отношений, основанных на десятилетиях дружбы».