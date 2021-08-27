Новосибирск, 27 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области с 28 по 30 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Отметим, что сегодня, 27 августа, согласно прогнозу синоптиков, по западу региона сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше.