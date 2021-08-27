Тегеран, 27 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 26 августа Питер Стано, главный представитель Европейской комиссии по иностранным делам, позитивно отреагировал на назначение Хоссейна Амир-Абодллахяна в качестве министра иностранных дел Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Стано отметил, что новый министр иностранных дел Исламской Республики Иран является партнером, с которым официальные лица ЕС контактировали ранее. Представитель ЕС заявил, что европейцы ожидают продолжения важных переговоров по возвращению СВПД в прежнее русло. Он также заявил, что Европа готова сотрудничать с новым правительством Ирана.

Тегеран уже провел шесть раундов переговоров с участниками СВПД с целью спасения ядерной сделки.

Во время переговоров западные державы только не были готовы обязать США вернуться к ядерному соглашению и отменить незаконные санкции, которые предыдущая администрацияТрампа ввела в отношении Тегерана в нарушение сделки.

Между тем в ходе венских переговоров Иран предупреждал, что покинет венские переговоры, если они затянутся слишком надолго и если его законные требования в соответствии с СВПД не будут выполнены.