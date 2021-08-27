Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Власти Бурятии подарят квартиру уроженцу республики, велогонщику Михаилу Асташову, который накануне завоевал золотую медаль на Параолимпиаде в Токио. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

По словам главы региона Алексея Цыденова, для победителей олимпийских и параолимпийских игр предусмотрено выделение из бюджета сертификата на покупку квартиры и единовременной денежной премии в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, чемпионам положена пожизненная выплата в размере 30 тыс. рублей в месяц.

Подготовившему призёра Параолимпиады тренеру также будет выплачена премия в размере 1,5 млн рублей, а также ежемесячная выплата в размере 13 тыс. рублей.

Глава добавил, что 26 августа 2021 года станет особенным днём в республике.

«Это легендарный день — 26 августа 2021 года! Сегодня наш Михаил Асташов завоевал золото паралимпиады в велоспорте на дистанции 3 000 метров. А также он установил мировой рекорд!» — отметил Алексей Цыденов.