Село Нижнеленинское, Еврейская АО, 27 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Главное таможенное управление КНР обратилось к органам власти РФ с просьбой ускорить строительство инфраструктуры на железнодорожном мосту, который соединит страны через Амур. Из-за неготовности пунктов пропуска на станциях Тунцзян и Нижнеленинское запуск движения по мосту отложен на 2022 год, пишет 27 августа ИА «РЖД-Партнёр.ру».

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Первый состав по новому трансграничному мосту между Россией и Китаем должны были пустить 26 августа, но инфраструктура оказалась не готова. Предполагается, что запуск железной дороги через реку Амур состоится в первом квартале 2022 года. К этому времени Китай просит, чтобы российская сторона дополнительно оснастила пункты пропуска оборудованием для досмотра и дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью уложено железнодорожное полотно на мосту, который соединил Китай и Еврейскую автономию. Об окончании работ сообщалось 17 августа.