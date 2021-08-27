Омск, 27 августа, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, находящаяся с рабочей поездкой в Омской области, проинспектировала техническое перевооружение омских теплогенерирующих мощностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

26 августа Абрамченко провела совещание на площадке ТГК-11. Обсуждалась реализация федерального проекта «Чистый воздух».

Вице-премьер поручила Росприроднадзору, Минприроды РФ, компании и региону представить в правительство программу модернизации предприятия и предложить источники финансирования. Цель — снижение объёмов выбросов.

По словам Абрамченко, необходимо создать единую систему мониторинга атмосферного воздуха. Источники сбора данных должны быть автоматизированными и поступать в одну систему мониторинга выбросов. Она отметила, что к 2024 году регион должен снизить совокупный объём выбросов не менее чем на 20%.

Абрамченко сообщила, что, согласно классификации Роспотребнадзора, Омск занимает пятую строчку среди городов (участников федерального проекта «Чистый воздух») с самым загрязненным воздухом. По её мнению, важно активизировать работу с крупными загрязнителями. По имеющимся данным, свыше 84% вклада в выбросы в Омске — это выбросы промышленности, 14% — объекты теплоснабжения, ТЭЦ.

«Я получаю большое количество обращений от жителей Омска на проблему чистого воздуха. Это очень эмоциональные обращения, иногда это крик души», — рассказала вице-премьер.

Она отметила, что модернизация предприятий — это прежде всего задача самих предприятий. Налогоплательщики не должны оплачивать эти мероприятия в стопроцентном объёме через средства федерального бюджета.

На мероприятия по улучшению качества воздуха в Омске правительство РФ выделяет 1,2 млрд рублей. Комплексный план уже утверждён. Осенью 2021 года в правительство должны предоставить планы модернизации юрлиц — загрязнителей в 12 городах, включая Омск.

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Абрамченко прибыла в Омск 26 августа. Рабочая поездка вице-премьера продолжается 27 августа.