Тегеран, 27 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. 26 августа президент Ирана Ибрагим Раисиназвал отношения между Тегераном и Исламабадом очень давними, религиозными и основанными на общественных интересах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания на встрече с находящимся с визитом министром иностранных дел ПакистанаШахом Махмудом Куреши, когда подчеркнул, что укрепление двусторонних отношений может проложить путь к развитию и укреплению регионального и международного сотрудничества между Ираном и Пакистаном.

Президент Ирана далее сослался на вывод войск США из Афганистана в качестве отправной точки для всех афганских этнических групп, чтобы начать взаимодействие для установления мира, безопасности и стабильности в этой стране.

Он подчеркнул тот факт, что присутствие США в Афганистане и регионе шло во вред безопасности страны, поэтому теперь все страны региона должны помочь афганскому народу сформировать инклюзивное правительство.

Он также отверг любые взгляды на управление Афганистаном как на неудачную модель, разработанную Соединенными Штатами, которым не хватало возможностей для создания прочного мира и стабильности в стране.