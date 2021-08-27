Пекин, 27 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Число пользователей Интернета в Китае превысило миллиард человек по состоянию на июнь 2021 года, говорится в отчете, опубликованном 27 августа, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно 48-му статистическому отчету Китая о развитии Интернета, число пользователей Интернета составило 1,011 млрд человек, а уровень проникновения Интернета в стране по состоянию на июнь достиг 71,6%.

Расширение доступа в Интернет способствовало формированию крупнейшего цифрового общества в мире, говорится в докладе. В то же время, в Китае бурно развивается электронная коммерция в удаленных сельских районах, что способствует вовлечению в сеть новых пользователей.