Новосибирск, 27 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области осенью 2021 года начнут строить новое медицинское учреждение — современную инфекционную больницу. Об этом сообщило региональное правительство.

U.S. Air Force В больнице

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников обратился в правительство и Государственную думу Российской Федерации с инициативой строительства больницы. Предложение получило поддержку — в постановление о принятии федерального бюджета на 2021−2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения.

«Город крайне нуждается в новой инфекционной больнице. Часть расходов берёт на себя правительство Новосибирской области, часть — застройщик, но большую часть необходимо привлечь из федерального бюджета. Не сомневаюсь, что эту задачу мы решим, и как можно быстрее. Всё это — в рамках большой государственной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. COVID-19 мы переживём, но есть другие виды заболеваний, и их необходимо лечить на качественном новом оборудовании, в современной больнице», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков.

При этом по словам губернатора региона, типовой проект использовать при постройке многопрофильной инфекционной больницы было невозможно.

«Это — не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находится пациенты с 20 и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект», — отметил он.

Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет в современный имущественный комплекс. Больницу планируют возвести вблизи Новосибирска — в посёлке Садовый. Она будет оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и оборудована вертолётной площадкой для санитарной авиации. Ориентировочная стоимость — 4,6 млрд рублей. 3 млрд планируется привлечь из средств федерального бюджета.

Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве. Ввести больницу в эксплуатацию планируется уже в четвёртом квартале 2022 года.