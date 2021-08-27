Тегеран, 27 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 26 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры со своим пакистанским коллегой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амир Абдоллахиан в свой первый день на посту министра иностранных дел Ирана встретился и провел переговоры с министром иностранных дел ПакистанаШахомМахмудом Куреши в Тегеране.

Ранее в ходе виртуальной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что министр иностранных дел Пакистана посетит Иран 26 августа.

Он счел визит шаха Махмуда Куреши в Тегеран важным и отметил, что отношения между двумя странами являются глубокими и широкими. Хатибзаде подчеркнул: «Во время визита, в дополнение к обсуждению вопросов двустороннего значения, мы откроем третий пограничный пункт между двумя странами».

Встречи будут посвящены двусторонним отношениям, укреплению двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также ситуации в области правопорядка в регионе.