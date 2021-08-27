Пекин, 27 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Китайский боевик «Перекрёстный огонь» продолжать лидировать по кассовым сборам на материковой части Китая, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

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По данным информационной сети China Movie Data, фильм, рассказывающий историю о полицейской охоте на банду, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков, собрал в общей сложности более миллиарда юаней (около $154,2 млн) за все время проката, заработав 26 августа на 28-й день проката 14,05 млн юаней.

На втором месте оказалась анимация Disney и Pixar «Лука», которая завершила день с 4,47 млн юаней сборов. Китайский анимационный фильм «Белая змея 2: Злоключения Зеленой змеи» занял третье место в чарте кассовых сборов, собрав за тот же день почти 3,99 млн юаней.