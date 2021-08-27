Тегеран, 27 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Разведывательный и оперативный флот 76-й армии ВМС Ирана пришвартовался в порту Бандар-Аббас после 87-дневной миссии в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

По прибытии разведывательный и оперативный флот 76-й армии ВМС Ирана были встречены командирами и личным составом армии и флота в округе Бандар-Аббас иранской провинции Хормозган.

Во время церемонии приветствия командующий 1-м округом флота в Персидском заливе коммодор Арья Шафагат Рудсари заявил, что 77-й военно-морской флот был направлен в Красное море и Аденский залив для продолжения миссии сопровождения.

Он отметил, что обеспечение безопасности торговых линий Ирана в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе должно было донести послание Ирана о мире и дружбе до других государств, присутствующих в международных водах.

Он также подчеркнул, что 76-й военно-морской флот сухопутных войск был направлен для сопровождения иранских нефтяных танкеров и коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе.