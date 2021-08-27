Вашингтон, 27 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его нахождении у власти, взрывов, унёсших более ста жизней в аэропорту Кабула, не произошло бы. О своей убеждённости в ином ходе событий в Афганистане при сохранении своего президентства Трамп сказал в своём видеообращении в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

экс-президент США Дональд Трамп «Эта трагедия не должна была произойти… И её не случилось бы, будь я вашим президентом».

Бывший глава Белого дома принёс свои соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. По словам Трампа, вместе с ними «скорбят все американцы».

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Напомним, число погибших в Афганистане в результате теракта в аэропорту Кабула превысило 100 человек. По предварительным данным, два взрыва, осуществлённые в толпе беженцев террористами-смертниками, унесли жизни не менее 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что ответственность за теракты в афганской столице несёт террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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