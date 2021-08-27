Тегеран, , 08:24 — REGNUM 26 августа министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши прибыл в Тегеран в рамках четвертого этапа своего регионального турне для обзора событий в Афганистане и углубления двусторонних отношений с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Пакистана в заявлении отметило, что пакистанский посол в Иране Рахим Хайят Куреши и помощник министра иностранных дел Ирана Сейед Расул Мусави приветствовали министра иностранных дел в международном аэропорту Мехрабад.

Во время своего визита в Иран министр иностранных дел проведет встречи с новоизбранным президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом.

Встречи будут посвящены двусторонним отношениям, укреплению двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также ситуации в области правопорядка в регионе.

Визит министра иностранных дел в четыре страны отражает меняющуюся ситуацию в Афганистане и проблемы, стоящие перед регионом, а также усилия по принятию совместной стратегии на региональном уровне.