Порт-о-Пренс, , 06:09 — REGNUM Награду в $60 тысяч за информацию о местоположении трех лиц, которые находятся в розыске по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза, предложило правительство Гаити. Об этом 26 августа сообщило агентство EFE.

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Речь идет об экс-судье Кассационного суда страны Вендель Кок-Тело, бывшем сотруднике минюста республики Жозеф-Феликса Бадьё, а также экс-сенаторе Джон-Жоэле Жозефе.

Как сообщало ИА REGNUM, Жовенель Моиз был убит в ходе атаки на его резиденцию 7 июля. Преступники также ранили супругу президента. 16 июля власти Колумбии назвали Жозеф-Феликса Бадьё заказчиком убийства гаитянского лидера.

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