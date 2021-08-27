Тегеран, 27 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 26 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в стране возросло до 104 716, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 694 иранца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 694 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 104 716», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 36 758 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4940 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 053 022 пациента из общего числа 4 833 135 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 788 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 17 772 252 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.