Тегеран, , 08:53 — REGNUM На своем первом заседании кабинета иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что его администрация полна решимости отстаивать справедливость, которая лучше всего проявляется в применении закона, подчеркнув, что борьба с пандемией COVID-19, сдерживание инфляции и обеспечение средств к существованию людей являются высшими приоритетами действующего правительства страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

Через день после того, как почти все предложенные им министры были одобрены парламентом, президент Раиси созвал первое заседание кабинета министров для разработки своих планов.

Раиси поблагодарил всех чиновников и представителей власти, которые служили людям на протяжении более 40 лет с начала Исламской революции, подчеркнув, что ситуация, однако, не соответствует тому, чего заслуживает иранский народ.

Он призвал министров сосредоточить все свои усилия и время на том, чтобы компенсировать отставание в областях, при этом люди могли почувствовать прогресс.

Президент указал на теоретические дискуссии о справедливости как в семинариях, так и в университетах, заявив, что этого не может произойти на практике, поскольку должна существовать согласованная структура, которая наилучшим образом проявляется в обеспечении соблюдения закона.