Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 1771.

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В стационарах республики в настоящее время лечатся 379 пациентов, состояние 298 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 53 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 541 койка: занято — 379, свободно — 162 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,0%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей на дому остаются ещё более 1,2 тыс. носителей.