Тегеран, 27 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Два иранских автопроизводителя, а именно Иран Ходро и Сайпа, а также несколько производителей автомобильных запчастей приняли участие в выставках «ИнтерАвто» и «Автомеханика» в Москве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 августа.

Иран Ходро, крупнейший иранский автопроизводитель, продемонстрировал свои модели Dena, Runna и Tara на выставке InterAuto, привлекшей множество посетителей.

Иранские компании по производству подшипников и втулок Foulad Fam Co. и Fouladin Zob находились среди производителей деталей, которые представили свою продукцию на выставке под названием Automechanika, в которой приняли участие более 1400 компаний из 40 стран.

Компании-производители деталей смогли заключить контракты с российскими компаниями о сотрудничестве.

Посол Ирана в Москве Казем Джалалипосетил павильон Иран Ходро на выставке и заявил, что иранские автомобили могут быть экспортированы в Россию.

Отметив, что Иран полон решимости развивать свои экономические связи с Россией в дополнение к существующим хорошим политическим и военным отношениям, Джалали сообщил, что иранские автопроизводители могут предоставить хорошую возможность в данном направлении.